據德國《世界報》(Die Welt)7月19日報導，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）強調，他們將繼續支持烏克蘭。「烏克蘭可以依靠我們在未來繼續支持他們」，但是沒辦法再提過更多德國聯邦軍的武器了。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）例行與德國總理匯報（路透社）

蘭布雷特週二在訪問位於米爾海姆（Müllheim）的德法混合旅（Franco-German Brigade）時表示，她與同行的烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）彼此信任且關係極具建設性。例如，德國援助了PzH2000自走砲。「但是德國聯邦軍（Bundeswehr）不能再提供更多了，我說很清楚，而且他也（列茲尼科夫）也知道這一點」。

據德國《世界報》同日另一則報導，儘管過去承諾過增加軍援，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）實際上已經削減了對烏克蘭的軍事支持，自德國於6月21日公布的軍援武器清單以來，已經更新了3次內容。 數據顯示，烏克蘭在過去三週內僅收到來自德國的兩批軍援物資：42,000份口糧和102輛無裝甲的車輛。