美國參議院即將表決《晶片法案》，擬要求獲美國政府補貼的半導體企業，10年內不得在大陸擴建或新建廠房。對此，聯電榮譽副董事長宣明智今天表示，任何封閉式自外於其他人的法案，可能受傷的都會是自己。就全球經濟發展來看，大家還是要合作「做生意就是要互通有無」。

宣明智今天舉行《思考圖譜》新書發表會，在會前接受媒體聯訪，針對目前科技產業和景氣情勢，他很有信心的表示，自己是「死多頭」，怎麼樣都是看好。台灣已經從開發中國家進入到已開發國家，未來要靠創新，現在台灣面臨通膨和經濟問題，唯一要努力的方向，就是加速腳步，只要進步的速度比通膨快就沒有問題。

針對美國參議院即將表決《晶片法案》，擬補貼在美國有設廠的半導體產業，但要求獲得10年內不得在大陸擴建或新增產線。他認為，今天全世界是一個地球村的發展，彼此互相合作互補是一個趨勢，產業鏈也是這樣的情勢，任何封閉式自外於其他人的法案，可能受傷的都會是自己。

宣明智表示，美國如果訂了一個法案，要求只能用自己製造的東西，那台灣的好東西，他們就用不上了，台灣能協助他們發展的地方，他們也看不到。這個法案詳細的內容會有怎麼樣的討論或通過，還是一個問號，但就全球經濟發展，大家還是要合作，「大家做生意就是要互通有無」。

參選新竹市長的立委高虹安原擬出席宣明智今天的新書發表會，最後因個人身體不適未出席。宣明智表示，高虹安原本是要替郭董出席，今天有這樣的狀況是「美中不足」。

媒體詢問年底選舉是否已有支持的對象？他說，任何地方上的選舉，都應該鼓勵有候選人積極投入，為人民服務，過程中也希望市民能鼓勵他們以最優的表現來換取選票，擔起責任。

宣明智表示，目前選舉才剛開始，他不認為要稱為「選戰」，因為戰爭會太過激烈，「這要割喉、批判的」，希望能回歸「以和為貴」，期待候選人認真表現，建立能幫助產業發展的環境，每個人應該拿出想法來爭取支持。

至於近來半導體業出現砍單問題，宣明智強調，他在晶片產業已經40多年了，調整訂單的問題是一定都有的事，害不害怕「這就要看過去有沒有經歷過春夏秋冬」，如果曾經過就知道如何調整，其實現在也不是在砍單，而是大家排單子排蠻久了，對短期出貨研判有延緩趨勢。

桃園市長鄭文燦出席發表會時，稱宣明智是「點子王」，而且能突破很多框架，沒有教條卻很有邏輯，他也透露自己記憶力超強的祕訣，與宣明智的新書一樣，自己是用人與場景的連結而非用人名來記住人，腦中儲存的是圖象的記錄。

新竹縣長楊文科當場表示，將購買宣明智的新書300本給科長級以上主管，並稱許該書把複雜問題透過簡單的圖譜呈現，讓大家更容易思考問題。