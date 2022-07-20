台鐵局台北機廠員工葉時進與龍盛鈺，利用報廢火車零件，組裝出萌系「臘腸狗」。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

藝術創作者張惠蘭與東海大學團隊在牆上設計出「富岡日常」。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

藝術家葉佩如以鋼刷在老舊牆面上刻刮出「流金穗月」。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

8公尺高的裝置藝術「落來坐」位於富岡運動公園。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區第2屆富岡鐵道藝術節將於7月28日登場，從富岡火車站延伸至周邊街區，邀來藝術家創作裝置藝術，舉辦各式鐵道、客家元素活動，讓遊客體驗在地人文風情。其中台鐵局台北機廠員工葉時進與龍盛鈺，利用報廢火車零件，組裝出重達300公斤的「臘腸狗」格外吸睛。

富岡鐵道藝術節由桃市府與交通部台鐵局合辦，文化局文創影視科長郭俊麟指出，今年富岡鐵道藝術節於7月28日至8月7日登場，透過裝置藝術、老火車開進富岡、音樂表演與各式主題活動，讓遊客以藝術理解小鎮生活，另也和旅行社合作推出行程，盼帶動在地觀光發展。

今年文化局邀請17名藝術家創作10件新作品，團隊深入當地進行田野調查、訪談居民，瞭解人文背景，發掘創作靈感。其中由葉時進與龍盛鈺耗時3個月，將報廢火車的閘瓦、風扇葉片、柴電機車風缸等零件，焊接組裝成重達300公斤的萌系「臘腸狗」，設於富岡車站前廣場，增加報廢零件的再利用率與附加價值。

新設裝置藝術中最大型的「落來坐」位於富岡運動公園，由年輕藝術家范承宗創作8公尺高的大型球體，以竹材與金屬交錯製成，內部也放置多張竹椅，象徵過往人們相聚在巷內的日常。

文化局也提到，鐵道迷期待的蒸汽老火車「CK124」將於7月30日駛進富岡，CK124為台鐵的蒸汽機車中，第2輛報廢後，現仍動態保存的蒸汽車頭；8月4日也開放遊客參觀全台最大的火車維修醫院「富岡機廠」，探索改裝與維修基地，各式活動均可線上報名、額滿為止。