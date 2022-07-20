有床墊界勞斯萊斯美譽的海絲騰瑞典名床，在台中新光三越設櫃，銷售業績佔全省40％以上。（新光三越台中店提供／馮惠宜台中傳真）

天啊，一張床墊要價1700萬！有床墊界勞斯萊斯美譽的海絲騰瑞典名床，最近推出最高規格、價值近1700萬的「Grand Vividus」夢幻逸品，還未到貨，在中部即有兩筆確認訂單，業者坦言，大台中頂級客層品味非凡，消費力驚人，不少豪宅主人家中都睡海絲騰，動輒每張床墊從40萬到200萬不等。

眾所皆知，大台中的豪宅與名車消費市場在六都之中名列前茅，而百貨公司的單點營業額更經常位居全省之冠；代理海絲騰的大輔傢飾執行長陳炯瑞表示，海絲騰瑞典名床在數年間即迅速拓展高端市場，許多頂級豪宅的屋主紛紛指定海絲騰名床。

陳炯瑞說，台中頂級豪宅如大陸寶格、由鉅大恆、寶輝秋紅谷、寶璽天睿與富邦天空樹，均有住戶一口氣訂購數張海絲騰名床，為自己與家族成員的居家配製選購最好的床組，不但買40萬基本款，不少更是買200萬的床款。

他也透露，大台中的銷售業績佔全省40％以上，品牌當中最高規格、價值近1700萬的「Grand Vividus」一經推出，即使尚未到貨，在中部即有兩筆確認訂單，即使預訂後要等上九個月，才能運交至顧客府上。

台灣代理商大輔傢飾業務總監凱特指出，甫推出的這款紀念款，每張都得花費至少360小時手工打造，並經歷6位富經驗的海絲騰資深工匠巧手，才能交付到客人家中。