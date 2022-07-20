桃園市從事資源回收個體戶者造冊856人，環保署與地方政府自2019年起推動「資收關懷計畫」，桃市環保局輔導個體戶至桃樂資收站，不僅可獲市民卡加值金，符合資格者更可領每月最高5000元的加碼補助，平鎮區卻有民眾陳情，原本夫妻2人每月最多可有1萬元補助，近期卻得到因經費可能不足，之後只能換取衛生紙的消息，擔憂恐對生活造成衝擊。

桃園市議員楊家俍指出，桃園市一直都有桃樂資收站鼓勵民眾從事資源回收，而一般民營回收業不收的玻璃、光碟片等，不論是一般市民或是資收個體戶都能拿到桃樂資收站，回收價格也比民營資源回收場高。而環保署另外加碼補助的資收關懷回饋金，因今年上半年申請較踴躍，傳出屆時若經費不足，每人上限5000元將優先給予其中的100多名中低收資收戶，其餘人只能換取衛生紙。經他了解，環保局已經追加向中央申請150萬元補助款，若萬一真的經費還是不足，環保局也應該協調看是否有其他財源可以補助因應。

環保局說，桃園市鼓勵資源回收有市民卡回饋，每天上限500元，而中央則是另外加碼補助個體資收戶，等同於雙重補助，目前全市個體資收戶造冊有856人，去年及今年均向環保署爭取補助700萬元，然而今年上半年度兌換踴躍，原補助經費恐不足支應至年底，故有部分清潔中隊縮減補助對象僅限中低收入戶，為此已向環保署爭取追加約150萬元補助金額達850萬元，將持續依原方式及對象推動資收關懷計畫，並將視經費執行狀況滾動式檢討。