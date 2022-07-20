受「太平洋高壓」影響，國內這2天陸續測得37、38度高溫，過去曾測得40度高溫的「南投服務區測站」，這兩天並未現身國內榜單，因先前傳出是溫度感應器離水泥製蓄水池太近而影響監測，因此有民眾認為可能是有做調整，不過日月潭氣象站主任張永政則表示，儀器做過比對均正常，未調整，測得高溫是因當時天氣特性，與設備無關。

「南投服務區測站」就位在國道3號南投服務區的邊坡上，自設立以來經常測到高溫，2020年以測得40.0度站上全台第一高溫，甚至引來氣象局長鄭明典關注，因為南投要突破36度高溫並不容易，原因是南投屬於山區，加上時常有午後雷陣雨，下午就會集結雲層，因此要產生高溫並不容易。

而當時氣象局長指示持續觀察並評估，若真的是因為水泥地影響溫度，就必須做出調整，而這兩天豔陽高照，全台各地陸續出現36度以上高溫，不過「南投服務區測站」氣溫卻沒有飆升，19日以35.9度勉強擠進全台前十高，民眾認為可能是經過調整。

日月潭氣象站主任張永政指出，當時局長有指示觀察評估，因此前年特別在測站旁邊架設臨時站一同監測，經過半年的監測數據比對後，所有數據均正常，確定沒有因為水泥地或外在因素影響，讓該站測得高溫或失準的情況。

張永政說，過去猜測可能是因服務區車輛多溫度高，加上是盆地地形等，是造成溫度升高的原因，不過經過測試測得40度的紀錄確定是準確的，可能是因為當時的天氣特性，以這兩天來看，南投服務站附近測站平均也都在34度左右，因此準確度是無庸置疑。