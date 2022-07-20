片中梁詠琪（左）和鄭中基飾演老夫老妻。（甲上提供）

喜劇女王吳君如這回變身搞笑姑媽。（甲上提供）

吳君如、鄭中基宣傳新片《闔家辣》跨海接受台灣媒體視訊聯訪，片中鄭中基跟梁詠琪飾演夫妻檔，有許多逗趣的對手戲，鄭中基說兩人曾在愛情片演過夫妻，當時覺得梁詠琪偶包很重，這回拍喜劇，她完全是放開演，甚至一度脫口飆髒話。

鄭中基爆料說：「我們都強迫她（梁詠琪）說髒話，一開始那個感覺很尷尬，就像斯文人罵髒話，我就整她，跟她說這樣觀眾看了都會覺得尷尬，弄到她忍不住罵我『你仆街（混蛋）啦！』我就告訴她這樣就對了。」

鄭中基這回也是喜劇魂大爆發，有許多在廁所拍的戲，例如上大號、重要部位抹到辣椒醬去緊急處理等等，他說其中有場被剪掉的戲也很精彩，是他上完大號發現只剩1張衛生紙，表演如何只用1張衛生紙把屁股擦乾淨，還現場視訊教學。

電影雖是喜劇，但核心是探討家庭親情，吳君如分享自己的女兒16歲了，個性非常獨立，「她的朋友我全都認識，我對她很放心，沒有很叛逆期，我跟我女兒的關係更多像是朋友，一起去看電影、一起聊男女關係。」一旁鄭中基聽完笑虧：「她8歲妳就跟她說男女關係了。」吳君如則表示女兒現在還沒遇上感情問題，直喊說學校的男生很悶，做媽媽的反倒希望她多交異性朋友。

因為疫情關係吳君如跟鄭中基已許久沒來台灣，吳君如說自己非常想來台宣傳，有時也會看台灣的Youtube拍「吃播」；鄭中基上次來台灣是2017年，想念台灣的麻辣火鍋，也提到之前做了國語精選輯，希望今年也能持續創作。」