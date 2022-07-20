金管會今（20）日公告，同意英商BARCLAYS BANK PLC申請籌設子公司「台灣巴克萊證券股份有限公司」，經營證券經紀及承銷業務。
英商BARCLAYS BANK PLC將於國內設立子公司台灣巴克萊證券股份有限公司，實收資本額為新臺幣10億元。依規定台灣巴克萊證券股份有限公司須於金管會許可設立日起6個月內完成公司登記，並申請核發許可證照。
巴克萊向金管會預估2022年底前會開業，成為台灣第68家券商、及第14家在台外資券商。
金管會今（20）日公告，同意英商BARCLAYS BANK PLC申請籌設子公司「台灣巴克萊證券股份有限公司」，經營證券經紀及承銷業務。
英商BARCLAYS BANK PLC將於國內設立子公司台灣巴克萊證券股份有限公司，實收資本額為新臺幣10億元。依規定台灣巴克萊證券股份有限公司須於金管會許可設立日起6個月內完成公司登記，並申請核發許可證照。
巴克萊向金管會預估2022年底前會開業，成為台灣第68家券商、及第14家在台外資券商。
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