精準影像醫療導引微創中心主任蔡元雄指精準影像導引手術中心成立後，如遇到重大災害案件，有大量重傷患，複合型手術室可同時運作。（呂妍庭攝）

嘉長將再斥資3億元，打造2間智慧型手術室，提供多學科、一站式的手術治療。（呂妍庭攝）

嘉義長庚醫院為精進醫療技術，2010年由院長楊仁宗引進電腦斷層合併導航系統手術房，當時全球這套設備建置不到20台，且分布多個國家，多年來經過數百例成功手術案例後，嘉長將再斥資3億元，打造2間智慧型手術室，成立精準影像導引手術中心，提供多學科、一站式的手術治療。

楊仁宗說，2010年引進電腦斷層合併導航系統手術房，整合了手術室、術中電腦斷層檢查室與加護病房的整體規畫，當時全世界類似設備規格的手術室分散在北美、歐洲、中東及亞洲，嘉義長庚率先引進罕見的尖端設備，大為提升手術品質，2018年更進一步導入達文西設備進行精準醫療，目前已累積800例手術成功經驗。

近年嘉義長庚持續透過複合式手術室發展多項臨床服務，包括各種疼痛治療，亦用於內視鏡、腦瘤手術及脊椎骨釘固定手術、重建手術、頭部外傷出血及腦中風手術等等。

楊仁宗說，藉由整合手術中的電腦斷層掃描與導航系統，可幫助手術進行中人體解剖構造的判別，以提升手術準確性及安全性，整合性手術房也於2011年獲得國家品質標章(SNQ) 認證及續獎，同時發表數十篇國際論文、培訓多位國內外醫師。

目前嘉義長庚正積極建置新一代的複合式手術室，預計明年中成立精準影像導引手術中心，精準影像醫療導引微創中心主任蔡元雄表示，精準影像導引手術中心將採用德國西門子多軸式機械手臂影像系統， 搭配電腦斷層掃瞄儀和磁導航系統，能夠讓病人直接在病房內做檢查，從再跨科別醫生共同診斷、進行手術。

蔡元雄舉例，像有車禍患者送到醫院，可能有多處器官受創，在智慧型手術房從檢查到開刀就能一氣呵成，加上長庚既有的複合式手術室，如遇到重大災害案件，有大量重傷患，4間手術室可同時運作。

楊仁宗說，3億經費預計要再打造2間智慧型手術室，尤其裡面配有斷層掃描機器，不但能即時偵側受創部位，術後也能進行監測，相信設備導入後，擁有先進設備的手術室將是國內少見。