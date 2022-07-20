嘉義長庚醫院為精進醫療技術，2010年由院長楊仁宗引進電腦斷層合併導航系統手術房，當時全球這套設備建置不到20台，且分布多個國家，多年來經過數百例成功手術案例後，嘉長將再斥資3億元，打造2間智慧型手術室，成立精準影像導引手術中心，提供多學科、一站式的手術治療。
楊仁宗說，2010年引進電腦斷層合併導航系統手術房，整合了手術室、術中電腦斷層檢查室與加護病房的整體規畫，當時全世界類似設備規格的手術室分散在北美、歐洲、中東及亞洲，嘉義長庚率先引進罕見的尖端設備，大為提升手術品質，2018年更進一步導入達文西設備進行精準醫療，目前已累積800例手術成功經驗。
近年嘉義長庚持續透過複合式手術室發展多項臨床服務，包括各種疼痛治療，亦用於內視鏡、腦瘤手術及脊椎骨釘固定手術、重建手術、頭部外傷出血及腦中風手術等等。
楊仁宗說，藉由整合手術中的電腦斷層掃描與導航系統，可幫助手術進行中人體解剖構造的判別，以提升手術準確性及安全性，整合性手術房也於2011年獲得國家品質標章(SNQ) 認證及續獎，同時發表數十篇國際論文、培訓多位國內外醫師。
目前嘉義長庚正積極建置新一代的複合式手術室，預計明年中成立精準影像導引手術中心，精準影像醫療導引微創中心主任蔡元雄表示，精準影像導引手術中心將採用德國西門子多軸式機械手臂影像系統， 搭配電腦斷層掃瞄儀和磁導航系統，能夠讓病人直接在病房內做檢查，從再跨科別醫生共同診斷、進行手術。
蔡元雄舉例，像有車禍患者送到醫院，可能有多處器官受創，在智慧型手術房從檢查到開刀就能一氣呵成，加上長庚既有的複合式手術室，如遇到重大災害案件，有大量重傷患，4間手術室可同時運作。
楊仁宗說，3億經費預計要再打造2間智慧型手術室，尤其裡面配有斷層掃描機器，不但能即時偵側受創部位，術後也能進行監測，相信設備導入後，擁有先進設備的手術室將是國內少見。
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