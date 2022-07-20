屏東縣政府團隊投注超過15億元，將廢棄東港車站華麗轉型，可望成就東港新都心。（林和生攝）

荒廢閒置已久的台鐵東港車站，經過都市計畫通盤檢討，由屏東縣政府向台鐵有償撥用，改為機關用地後，規畫包括東港社會福利綜合館、縣屬機關聯合辦公大樓、王船文化館、轉運站及停車場等重大工程，投入超過15億元，讓空間華麗轉型，可望成為東港新都心。

屏縣府城鄉發展處長李怡德表示，東港「機九」用地位在船頭路，原為東港車站，但因鐵路東港支線廢道、荒廢許久，直至2019年為符合當地發展現況及投入重大公共建設需要，再次辦理都市計畫調整，變更為目前土地使用分區配置，重新活化機九的閒置土地。

「機九」總面積共計4.2公頃，為形塑以「人」為主體的活動空間及景觀綠廊帶，當初是以整個園區概念規畫打造，李怡德說，各建築物雖是獨立個體，不過基地之間特別留設人行綠帶退縮空間，讓四處得以連通。

除了有結合東港地政事務所、戶政事務所、財稅局東港分局及東港鎮衛生所等機關的聯合行政大樓外；也結合在地宗教信仰，打造王船文化館，屏縣府文化處長吳明榮表示，東港迎王被列為台灣重要文化資產，因此縣府特別籌設王船文化館，作為文化保存、傳承及教育中心，希望趕在下一科迎王祭典前正式開館營運。

為滿足民眾洽公及轉乘的停車需求，現場也規畫興建一棟四層樓的立體停車場，共計263席小型車停車格，外觀設計透過立面仿生綠色格柵，象徵東港豐富的海洋資源「黑鮪魚」；還有緊臨機九用地的東港共融遊戲場，融入東港在地海洋特色文化，打造大鮪魚航海樂園。

屏縣府祕書長邱黃肇崇指出，東港是台灣重要漁業重鎮，且在黑鮪魚文化觀光季加持下，帶動當地產業、經濟發展，加上地處屏東樞紐位置；未來這些工程將東港各項公共建設集中規畫興建，鎮公所新行政大樓也遷建此處，日後可提供一站式服務，民眾洽公辦理各項業務不需再東奔西跑。