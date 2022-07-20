楊謹華在《民雄鬼屋》中已進入幾近瘋狂的「類中邪」狀態。（陳俊吉攝）

楊謹華和老公結婚4年都沒吵過架。（陳俊吉攝）

楊謹華今（20日）為主演恐怖片《民雄鬼屋》接受訪問，她在片中因遭到不正常的暴力對待，整個人已進入幾近瘋狂的「類中邪」狀態，被問到如何消化這些情緒，她表示不把負能量帶回家是身為演員的課題之一，「在片場百分之百地投入，收工後就百分之百地斷掉，我也正在學習中」，除了在現場透過吼叫等來釋放外，她也會傳簡訊給老公Ben討拍，對方便會耐心安撫她「先不要想那麼多，你已經做得很好了，趕快準備下一場，加油」。

《民雄鬼屋》中幾乎每個角色都因為沒好好溝通頻爆發爭執，楊謹華表示私下不是那麼激烈的人，「所有爭吵的精力、體力都放在表演上，情緒的高低起伏都在作品中」，坦言2人從交往2年到結婚4年都沒吵過架，每次遇到意見不合時，雙方都會先冷靜下來，之後再好好講開，「我們都是很喜歡溝通的人，因為話講出去就收不回了，怕太尖銳會傷到彼此，最後都是老公主動來跟我說自己聽到那句話不舒服的地方是什麼」，更笑曝之前夫妻倆一起看《華燈初上》，老公還被蘇媽媽跟小姊們的對話嚇一跳，對她投以驚訝的眼神直呼「原來你也有這樣的表情」。

近日一名人妻因私自將老公收藏的哥吉拉公仔送給親戚，觸發婚姻危機，楊謹華得知後相當震驚，也表示因為跟老公都很尊重對方，所以從未發生過這件事，是否有不能踩到的地雷？她直呼超討厭被沒理由地插隊，接著分享今年2月中自己正在排隊做PCR時，突然有位中年男子若無其事地排在她前面，一向好脾氣的她也忍不住放下女明星包袱跟對方說「不好意思，你插隊」，結果對方竟回「做人要好心一點，就當作日行一善」，讓她聽完後怒火中燒，檢測完回到車上在老公的安撫之下才慢慢氣消。

《民雄鬼屋》下周五（29日）在台上映。