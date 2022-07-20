紙風車文教基金會發起「劇場不斷氣，一起活下去」人才培力共創計畫，共錄取80位學員。（紙風車文教基金會提供）

紙風車文教基金會發起「劇場不斷氣，一起活下去」人才培力共創計畫，邀集名家擔任講師，舉辦為期一個月的課程，今（20）日舉辦成果發表。（紙風車文教基金會提供）

紙風車文教基金會發起「劇場不斷氣，一起活下去」人才培力共創計畫，攜手文化部與企業界共同留住表演藝術人才，今（20）日在國家戲劇院大廳呈現共創成果，展現疫情期間劇場人不放棄的精神。

這項計畫共錄取80位學員，從6月20日開始上課至今一個月，紙風車董事長李遠表示，現場學員僅80位，卻製造了千軍萬馬充滿力量的聲音，「只要有紙風車的地方就有不間斷的歡樂和歡笑，其實戲劇是所有表演藝術中最重要的元素，在吳靜吉博士盡心規劃的一系列專業課程中，我看到了學員正向的態度令我非常感動，每一堂課都看到他們雪亮且堅定的眼神。」

吳靜吉表示，上課之前很擔心學員們會唉聲嘆氣，「但上課之後看到他們每個人都屏氣凝神專注地聽課，且一團和氣，人類學家費孝通說過『各美奇美、美人之美、美美與共、天下大同。』每一個文化都有它的特點和他們的美，在今天的作品中我看到每個人特點都展現出來，並且把它串連起來，變創意的組合，看完以後覺得非常感動。」

演員班學員張鈞表示，這次進修讓他重新拾學生時期對表演藝術的愛和純粹，學員潘昱僑則表示：「在這邊夢想變成是一件很有價值的事情。」學員鄭之恆分享，這項計畫不僅僅幫助他繼續做熱愛的事情，「還幫我能多貼補一些家用，讓我有能力給外婆家換一扇好的紗門。」

技術進修班學員蔡昇達表示，課程活潑實用，「印象最深的是在做木作實作時，於每一分寸都要拿捏得非常精準，否則道具就無法扣合，這是以前當演員沒想到的。」學員翁淑華表示，「原以為燈光變色是一個個顏色疊加，經過老師講解才了解燈光是用減法，這跟平常認知的不同，上了課學到很多知識。」

成果展以「為什麼是劇場」為主題，讓學員們以自身經驗與課堂上學習的感想，分組呈現，他們紛紛表示：劇場給他們的是「選擇、堅持、得到、安全感、治癒、成癮」，而因為這個計畫，讓大家了解：「我們不是一個人，還有一群夥伴正共同努力。」

文化部政務次長蕭宗煌表示，「劇場的感動，匯集不同表演藝術的型態在一個舞台上發揮，這次劇場不斷氣的培訓課程中，分為演員和技術兩個層面培訓，大家藉著這個機會充電，就像是在職進修的方式，讓大家繼續走在這條路上，文化部成為所有團隊和表演藝術者的靠山，讓劇場人可以盡情的發揮。」