新竹棒球場設有家庭席包廂，可供家庭、企業預購，其中最大包廂1間可容納1、20人，而且有冷氣與戶外觀看席，視野又在本壘後方的3樓，非常舒適。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場回歸倒數1天，味全龍22日起在新竹主場對上富邦悍將三連戰，市府20日邀請媒體踩線，搶先一睹新球場風采，代理市長陳章賢表表示，之前球團建議的中外野牆面深灰色已加深，場邊溝蓋也改善，22日開幕戰絕對能提供球員安全及球迷優質觀賽環境。

市府指出，新竹市立棒球場落成已46年，在新竹人心中占有重要記憶，此次重建工程打造味全龍全新主場，希望再度燃起新竹人的「棒球魂」。

市府昨天特別邀請新竹市體育會棒球委員會主委柳忠義負責導覽，帶大家認識全新的新竹市立棒球場，柳忠義說，新竹棒球賽重新整建後，未來將以1座位1門票方式售票，內、外野總計有1萬個座位，另還有家庭席包廂，可供家庭、企業預購，其中最大包廂1間可容納1、20人，而且有冷氣與戶外觀看席，視野又在本壘後方的3樓，非常舒適。

此外，新竹球棒球也有全國唯一的全壘打牆外的戶外牛棚區，讓牛棚投手可提早適應比賽氣溫，又有全壘打牆保護球員安全，外野觀眾更可近距離觀看救援投入熱身，是新竹棒球場的一大特色。

另還有「選位」小撇步，包括內野西區白天場在下午不會曬到太陽，本壘後方2樓以上較有機會搶到內野高飛界外球，1、3壘後方能夠近距離與啦啦隊互動，味全龍主場球員休息區在1壘後方，主場球迷選位可選1壘的西區座位，可近距離看到喜愛的主場球星等。

市府表示，新竹市立棒球場暫別1500多個日子，22日將迎接「重生」之戰，為慶祝主場開賽首個周末，三連戰中的第2場特別邀請動力火車、阿爆熱情開唱，24日則有職籃攻城獅友情相挺。

味全龍下半季在新竹球場共8場賽事，除了22日至24日對富邦三連戰，8月16、17日對兄弟，8月18日、9月3日迎戰統一，9月4日再戰兄弟。