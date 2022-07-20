北市警信義分局五分埔派出所日前接獲超商報案，指有一名女子疑似遭詐騙，員警立即趕到現場了解，但女子起初不願意回答，在員警耐心勸說下，女子才說出原委，警方這才赫然發現，原本是男性被害人常遇見的假援交詐騙，竟也套用在女性身上。

該名40歲女子是個上班族，她表示日前在臉書上認識一名男網友，兩人相談甚歡，男網友表示要先購買遊戲點數當作保證金，才願意與她約會出遊，女子便依照指示，多次前往不同超商購買總計22萬元的遊戲點數交付，事後，男網友又要求女子繼續購買2萬元的遊戲點數，甚至恐嚇女子若不從就會對其及家人不利，所幸超商店員察覺有異，立即通報警方到場，成功阻止女子再次受騙。

信義分局提醒，民眾使用社群、交友軟體應注意，勿輕信網路愛情，詐騙集團常用俊男美女照片當作大頭照，透過臉書、LINE、網路聊天室、交友APP等管道，隨機找尋民眾搭訕聊天後，再以假援交或假投資手法行騙，若有任何與詐騙相關疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。