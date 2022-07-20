新北市政府永和區公所舉辦《2022新北市永和仲夏夜之夢》，第二場活動「藝童FUN戲趣」23日在仁愛公園音樂舞台登場，將由知名優質兒童劇團「蘋果劇團」帶來音樂冒險歌舞劇《糖果森林歷險記》，歡迎永和區親子到場追劇，共享愉快的夏日盛宴。

「永和仲夏夜之夢」今年邁入第26年，已是新北市夏季藝文活動的指標。今年由新北市政府主辦、文化局承辦、永和區公所負責執行，新北市議會副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇服務處共同協辦。

蘋果劇團自1997年創團，本次特別演出人氣巡迴作品《糖果森林歷險記》，用寓教於樂的劇情搭配豐富的歌舞音樂，帶領觀眾穿梭奇幻糖果世界，熱鬧多元的演出內容不僅適合大小朋友一起欣賞，更能夠搭起親子教養橋樑、拉近彼此的距離。

永和區長陳怡君表示，今年仲夏夜之夢規畫5場不同主題的音樂活動，演出內容精采可期，現場還有集章抽好禮活動，於各場次活動索取DM進行集章，參加3場即可在8月13日壓軸場「永和藝文風采」兌換摸彩券，活動尾聲將送出永和特色好禮提貨券，邀請大家在暑假周末來永和享受夏日藝文饗宴。

永和區公所表示，《2022新北市永和仲夏夜之夢－夏日藝境》後續還有3場精彩活動，分別為7月30日「歡樂露天電影院」、8月6日「經典台語老歌之夜」、8月13日「永和藝文風采」；另7月23日下午3至6時在仁愛公園大草坪區還有「午後童樂時光」，現場提供各式兒童遊戲氣墊和街頭藝人互動表演，歡迎全家大小星期六一起到場同樂。