現代人有三高者眾，其中高血脂包含膽固醇和三酸甘油脂過高，是現代人常有的通病，國泰綜合醫院心血管中心醫師簡韶甫表示，血脂只能在醫療院所藉由抽血獲知數據，但民眾常不在意檢驗結果。但高血脂並非僅肥胖者專屬，中等或偏瘦者也可能有此疾病，其原因不只和飲食、體重、少運動有關，和基因遺傳、糖尿病、甲狀腺功能異常，也有關聯。

●高血脂是文明病 膽固醇堆積血管易致心腦疾病

簡韶甫表示，血液中的膽固醇和三酸甘油脂，其中，血液中的膽固醇又分為低密度膽固醇（俗稱壞的膽固醇）及高密度膽固醇（俗稱好的膽固醇），低密度膽固醇會堆積在血管壁上，而高密度膽固醇可以把堆積在周邊的低密度膽固醇帶回肝臟代謝。

低密度膽固醇會引起血管發炎，在血管壁上形成粥狀動脈硬化斑塊，可能引發心絞痛、心肌梗塞、腦中風、周邊動脈阻塞疾病等，若能積極控制高血脂，可將已形成的粥狀動脈硬化斑塊逆轉，以減少動脈狹窄的嚴重程度。

●對抗高血脂 少吃高油食物、多動、少外食、規律服藥

目前研究顯示，若已有冠狀動脈疾病、腦中風、周邊動脈阻塞疾病或糖尿病，降低低密度膽固醇可減少死亡率。簡韶甫說，治療高血脂首重生活習慣的改變，除了少吃肥肉和油炸食物外，也可藉由少外食來減少脂肪攝取；另外，運動減重可降低代謝症候群的發生率，對後續糖尿病及高血壓都有預防及控制的效果。

他提醒，若經醫師評估需用降膽固醇藥物，病患應遵從醫囑規律服藥，目前健保給付的降膽固醇藥物療效極佳。

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