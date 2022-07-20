交通部前部長林佳龍投入新北市長選戰，挾美國耶魯大學博士學歷來襲，與擁有警察大學博士學位的新北市長侯友宜展開「博士級對決」。另一名博士彭莉惠也投入新北市議員選戰，她稱讚林佳龍曾任台中市長的「柳川經驗」，正好能幫助淡水、八里、三芝、石門選區打造「親水岸經濟」，讓「大淡海國際港灣休閒區」商業模式的示範區繁榮可期。

擁有政治大學社會學博士學位的彭莉惠將代表民進黨參選新北市議員，她今(20日)喊出「#新北大翻新建設一定興」、「#打造博士級城市」，在臉書發文表示，「林佳龍曾經擔任過交通部長及台中市長，熟悉以中央國土規劃的角度來解決新北市的交通問題，他的『大台北環狀捷運網』及『多元載具智慧交通』，是針對新北市交通問題的解決方案。」

彭莉惠指出，「全流域治理」的台中市柳川經驗，更是可以媲美韓國清溪川的國際級水岸城市規劃，這也是林佳龍在台中市長任內的重要政績。新北市的淡水、八里、三芝、石門等四區，搭配林佳龍規劃已久的軌道、河道、自行車道，及車流、人流、物流、資訊流、金流等組合而成的「城市經濟流」，正好能打造這四區成為「親水岸經濟」，「大淡海國際港灣休閒區」商業模式的示範區繁榮可期。

她表示，「莉惠跟團隊一直在與鄉親及智庫討論，符合選區鄉親期待的政見並配合林佳龍部長的整體規劃，一起打造博士級城市」，彭莉惠的頭號粉絲網友大讚道：「讚啦！打造淡水八里為大台北首都圈的國際級台北新灣區！才不會讓高雄的亞洲新灣區專美於前！邁邁市長注意，阿龍市長的親水岸經濟來囉！」

還有網友給彭莉惠「臨場抽題」考試說：「請問議員對淡北道路的規劃有何政見？」她當即給予詳盡回覆：「交通建設需從空中俯瞰的方式並以國土規劃的角度來規劃，淡北道路的大動脈「淡江大橋」通車後，可以大幅紓解關渡大橋的車流，再增加輕軌與淡江大橋共構的方案，也可以方便淡水八里間的交通，帶動八里左岸的觀光商機。淡水、八里的大結打開後，可以連結西濱快速道路到桃園或65號快速道路到泰山、新莊、林口、板橋或接國道1號及3號到竹科及中科，整個避開市區的交通壅塞。整體細節正在與林佳龍部長討論，完整後會再跟鄉親報告！」