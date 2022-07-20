女星林莎加入演藝圈前是小有人氣的模特兒，無害臉蛋加上D罩杯傲人身材，在2019年推出寫真書和年曆，到各大節目宣傳，開始受到關注，更被網友冠上「台版三上悠亞」、「國民初戀」等封號，其中在加入《食尚玩家》主持群人氣更飆高；林莎最近分享工作花絮照，由上往下視角讓她超兇上圍被看光，養眼畫面讓粉絲被美暈了。

林莎從一開始靠著外貌和身材受關注，到近期因呆萌主持風格越來越受喜愛，日前又曬出回到家鄉高雄拍攝的花絮照，俏皮地說，「來高雄很黑皮，就跟大家都驚訝我怎麼變這麼黑，一樣的黑皮喔」；從簡單幾行字就能感受到林莎回家鄉有多快樂，也透露家鄉高雄是「食尚玩家瘋狂總部」。

畫面中林莎穿著一件細肩帶背心，鏡頭視角由上往下拍，身子稍稍向前傾斜，臉上掛著招牌笑容，還吐舌頭眨眼睛放電，最吸睛的是，性骨鎖骨線條和D罩杯傲人雙球直接被看光；林莎超兇畫面養眼又撩人，讓網友都快被美暈，紛紛嗨喊「太辣了」、「除了妳其他都看不到」、「性感的高雄妹子」。

而林莎感情狀態也經常成為話題，過去她曾和大她21歲的男星小鐘傳出緋聞，男方也坦承有私下和她吃過飯，兩人互動親密還被綜藝大哥吳宗憲力推，小鐘曾透露，「憲哥說劉耕宏結婚包60萬元，我跟林莎她會包120萬元」。