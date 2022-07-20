國巨（2327）自本月12日啟動今年第二度庫藏股（第十六度庫藏股），歷經七個交易日，國巨公告斥資4.26億元買回自家股票1,323張，相當於庫藏股執行進度達12.02％。

根據國巨20日盤後公告，本波庫藏股已經買回1,323張，買回平均價位為321.66元，總計已經砸下4.26億元，對照原定買回的1.1萬張的目標，執行率達12.02％。

國巨上周董事會決議，再斥資啟動庫藏股護盤，買回時間將自7月12日起至9月11日為止，規劃買回自家股票1.1萬張，此為國巨今年以來第二度實施庫藏股，買回張數為前一次庫藏股的2倍，護盤力道明顯擴大。

國巨第二季營收實際數超越財測，為少數不受消費性電子需求疲弱影響，繳年、季雙增營收成績的被動元件廠，單季營收以313.64億元創下歷史新高紀錄，以今年上半年營收進度來看，法人預期，國巨光今年上半年每股獲利就可望超過21元，若以目前外資普遍預估全年每股盈餘50元計算，國巨目前本益比僅6倍。

然而景氣動盪，國巨雖有庫藏股護體，20日仍下跌1.07％，以322.5元作收。