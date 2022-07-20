雖然大陸7月LPR沒有變動，但7月住房信貸環境仍在進一步寬鬆，貝殼研究院20日發表的重點城市主流房貸利率數據顯示，7月監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.35％，二套利率為5.07％，分別較6月回落7個基點和2個基點，較去年9月的高點則累計下降139個基點和93個基點，再創2019年以來新低。

21世紀經濟報導指出，7月大陸有30城房貸主流利率下調，目前已有74城房貸利率低至首套4.25％，二套5.05%的最低利率標準。其中，合肥房貸利率7月下調幅度較大，首套利率較6月下調78個基點。

三四線城市房貸利率年降幅最大，首二套利率年降幅分別為141個基點和93個基點；一線城市房貸利率年降幅最小，首二套利率年降幅僅38個基點和30個基點。其中，北京以首套5.0％，二套5.5％的利率水平居全國百城房貸利率榜首。

貝殼研究院市場分析師劉麗傑表示，預計三季房貸利率進入築底階段。在短期內LPR及加點規則不變的假設下，房貸利率仍有下降空間但空間收窄，預計三季整體房貸利率水平逐步接近下限。