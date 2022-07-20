信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，去年第四季景氣高峰時，每月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月成交金額達1600餘億元，不過今年上半年市場明顯出現降溫，4月的揭露件數跌破8千件，5月也不到6千件，反應近月市場買氣受到疫情等影響，出現降溫現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一手市場資料並不透明，無法確切得知市場的交易狀況，不過房地合一2.0上路後，可以看到每個月的預售變化，累積下來就可以判斷市場走勢，若由揭露件數來看，這波景氣最熱就是在去年的第四季，今年329檔期表現並不如去年第四季熱絡，後來市場就受到疫情擴散影響，預售揭露件數逐漸減少。

去年7月房地合一2.0上路後，預售的成交資訊就要揭露，按規定預售屋成交資訊，應於簽訂預售屋買賣契約之日起30日內辦理申報登錄，而此次的統計是截至7月11日發佈、5月31日以前交易且完成登錄揭露的預售屋資料，雖然5月資料可能尚未完整，但仍可發現4月後一手市場就有降溫的現象。

統計顯示，去年的9~12月每月的預售揭露件數都達1.2萬件以上，今年前五月則件數都不到一萬件，五月甚至還尚未超過六千件，六都前五月件數最多的是桃園市的7695件，反映當地市場交易相對穩定，其次則是新北市的6766件，台中市則有6508件，台南市3184件，最少的是台北市的1631件。

曾敬德表示，前五月的揭露狀況，還沒反應到台股修正最嚴峻的這一段崩跌走勢，加上後來升息與景氣轉差疑慮，接下來可以觀察揭露數據是否持續出現量縮現象。