烏克蘭軍方表示，守軍在在刻松地區(Kherson,也稱赫爾松)被佔領的新卡霍夫卡鎮(Nova Kakhovka)上空，擊落了1架俄羅斯 Su-35戰機，這是該型戰機第2次遭到擊落，上回是在4月初，同樣是遭到防空武器擊中。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭空軍推特表示「7月19日晚上8點左右，一架俄羅斯戰鬥機在新卡霍夫卡鎮，被烏克蘭防空飛彈部隊擊落。」並有影片做為佐證。

根據其他的推文，這架戰機正試圖攻擊烏克蘭戰機，而烏克蘭戰機將它誘導至烏克蘭的防空部隊附近，是一次特空地相互配合。據當地社交媒體報導，戰機在遭到擊中後，飛行員成功彈射，之後被俄羅斯軍隊救出。

Reportedly, a Russian Sukhoi Su-35 downed in Ukraine’s Kherson region. pic.twitter.com/wqPmv36Oll — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) July 19, 2022

Su-35 是由Su-27改進而來，被稱為「側衛E」(Flanker-E)或是「終極側衛」。它的主要改進是在航電系統以及引擎，火控雷達從原本的脈衝多普勒式，改成相控式，尾刺也增加雷達預警接收器，引擎從AL-31，改成推力更大的AL-117S，而且配備推力向量噴嘴，使戰機能夠獲得超機動性。

Su-35具有1門 30 公釐機砲，有12個器掛載點，雷達可以探測400多公里外的目標，由於戰機體積很大，它的航程超過3500公里，而且無需加油。

由於Su-35的航電、飛控和引擎，都與俄國5代機Su-57相同，因此俄國稱Su-35是「有著5代機內在的4代機」，或稱為「4代++」。顯然它有些言過其實，烏克蘭並沒有特別高明的防空系統，卻已擊落2架Su-35。