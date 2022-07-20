民進黨台北市長參選人陳時中今參拜萬華龍山寺對於「破口說」致歉。國民黨台北市議員應曉薇說，對於陳時中的發言感到噁心，到龍山寺竟不覺得慚愧，不知道舉頭三尺有神明？

應曉薇表示，對於陳時中的發言感到噁心，如果是為了選市長陳時中態度轉變，更顯現陳時中完全沒有道德良知，今日陳時中還在洗腦全民，「疫情是人和病毒的戰爭」，但陳時中始終不承認3＋11是錯誤政策，未把邊境守住也沒有超前部署，才讓全民被病毒侵略甚至遭到吞噬。

她強調「是同一塊土地的人民夠自律規範，才未被病毒滅頂。」但時至今日陳時中虛心檢討過嗎，今到龍山寺不覺得慚愧，不知道舉頭三尺有神明？

應曉薇說，她從政以來捫心自問未曾因為政黨顏色惡言相向過任何人，但對投機者如陳時中讓萬華背負罵名時不澄清還雪上加霜，至今仍覺得離譜可惡，炮轟陳時中冷血不知疾民所疾，連守護萬華不被欺凌的責任都做不到如何守護台北市？

應曉薇認為，至今陳時中拐彎抹角只願意為「不當言詞道歉」，但問陳時中，請回答萬華人，「萬華是不是疫情的破口？」、「萬華是不是疫情的破口？」、「萬華是不是疫情的破口？」。