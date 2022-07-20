澎湃新聞20日報導，99歲美國前國務卿季辛吉19日在美國媒體受訪時表示，如今地緣政治局勢需要有「尼克森式的靈活性」，以幫助化解美國和中國之間及俄羅斯和歐洲其他國家之間的衝突。對美國政府來說，理解「中國一直都在」（permanence of China）很重要。季辛吉分析，拜登及前幾屆美國政府過多地受到國內對中國看法的影響，應警惕國內政治干擾美國對華認知。

季辛吉說過，美中關係日益對立，可能引發「堪比第一次世界大戰」的全球災難。他因此建言，美中需努力開展對話，理解對方核心利益。

季辛吉認為，當代領導人要有「尼克森式的靈活性」。20世紀60年代，美國前總統尼克森以鮮明反共人士身分競選總統，但後來決定與中國接觸，並在1972年訪中，成為美中關係歷史性轉捩點。

季辛吉在7月初新書《領導力：世界戰略的六項研究》（Leadership： Six Studies in World Strategy）中，從戰略層面研究20世紀下半葉6位國家領導人，除了尼克森，還包括德國聯邦首任總理艾德諾、法國前總統戴高樂、英國前首相柴契爾、埃及前總統沙達特和新加坡前總理李光耀。

季辛吉與六人都打過交道。在他看來，在塑造歷史的過程中，偉大人物的「變革性領導力」更為重要。

在評價目前法國總統馬克宏、德國總理蕭茲等歐洲領導人，季辛吉直言，悲哀的是，目前的「歐洲領導人沒有艾德諾和戴高樂等前國家元首那樣的方向感和使命感」。

論及當前歐洲最大危機，俄羅斯在烏克蘭開展軍事行動，季辛吉稱，他今年稍早發表評論被外界「誤解」了。在他看來，俄烏談判時機越來越近，關於克里米亞的未來，應留給談判討論，而不是在衝突暫停前確定下來。

《華盛頓郵報》此前報導，季辛吉5月24日表示，俄烏衝突中，美西方國家不應忘記俄羅斯對歐洲的重要性，更不應被「當下的情緒」衝昏頭腦，而應盡快推動烏克蘭接受談判，讓一切「恢復原狀」。報導稱，季辛吉所說的「原狀」意指俄羅斯正式控制克里米亞和非正式控制盧甘斯克、頓涅茨克的局面。

報導稱，被問及書中6位領導人若還活著，在現今世界表現如何時，季辛吉說，如果有可能，6人中新加坡李光耀最適合擔任美國總統，而且在應對氣候變化這一長期挑戰方面，也做得最好。

季辛吉還說，若要在這6名領導人中選一位共進晚餐，有「鐵娘子」之稱的柴契爾夫人將是他的首選。