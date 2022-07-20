國民黨台北市前議員羅智強展開民主祈福行腳之旅，今（20）日一早從桃園市楊梅區出發，他表示，環島將結合全台輔選，預計1個半月後回到桃園，協助選舉最後衝刺。國民黨台南市長參選人謝龍介姪子、桃園市議員參選人謝克洋今也發出一張「11戰將合照」替羅智強喊話，震撼許多網友。

謝克洋在臉書上表示，「羅智強再次出發了，這次從桃園開始出發，800公里環島走台灣，為台灣祈福」，他更隨文附上圖片，包含他在內有10人都到場替羅智強加油，議員分別有梁為超、牛煦庭、舒翠玲、周玉琴、涂權吉、林昭賢、朱珍瑤，以及議員參選人戴兆華和羅岳峰。謝克洋直言「展現團結一致的氣勢，以及共同為台灣奮鬥的決心，替強哥也替台灣加油，嚴峻的考驗現在才開始」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們看到合體照後，紛紛湧入謝克洋和羅智強臉書，表示「辛苦強哥與強哥團隊，加油加油」、「加油團結同心」、「戰鬥力十足，加油！」、「你是我們桃園人最大的驕傲」、「戰鬥藍GO、GO、GO」、「國民黨如果多一些羅議員這種戰將，何愁拿不回政權」。