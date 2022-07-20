國立中山大學人事室楊姓男子私自把保管的144萬8000元生日禮券、以9折價格賣給不知情的網友，還企圖影印偽造假禮券放回保險箱掩飾犯行，遭校方識破報警。楊男面對偵訊時矢口否認犯行，辯稱要把禮券帶回家保管，高雄地檢署依貪污等罪將他起訴。

中山大學從2017年起，每年均會辦理生日禮券採購，作為校內職員工生日賀金發放。2020年楊男到職後承辦該業務，楊男疑因在外欠款、投資失利又簽賭，導致資金缺口龐大，他發現校方未將禮券編號、數量進行造冊管理的漏洞，動起歪腦筋。

2020年6月20日楊男先從人事室的保險箱偷走230張面額1000元的禮券後，將禮券以面額9折的價格、在網路上賣給不知情的黃姓男子。同年9月，楊男又從保險箱裡偷走234張禮券，同樣賣給黃男牟利。再隔一個月，楊男又偷走84張禮券，放在家裡等待網路買主上門。

同年11月校方再度採購994張禮券，楊男大膽抽走900張，分兩次賣給黃男。校方11月底清點時，發現禮券數量短少，楊男才坦承把禮券帶回家「保管」。最後在校方人員陪同下，回家取出尚未賣出的84張禮券。

為了不讓校方起疑，楊男還去影印店、要求店家幫忙印製900張禮券，企圖連同84張禮券一次放回保險箱。校方於2天後清點禮券時，發現有900張禮券紙質粗糙，和正品有很大的差別，校方私下通報大賣場 ，調查鎖定生日禮券採購案的券號後，鎖定持禮券去消費的黃男，通報調查局展開追查。

檢調偵訊時，楊男否認犯行，強調他覺得學校保險箱不安全，才會把禮券帶回家保管，更不清楚禮券是被誰偽造，也沒有在網路上賣禮券。檢方根據相關事證，偵結後依貪污、偽造有價證券將楊男起訴。