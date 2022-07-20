丟的很理所當然，講話還理直氣壯！有男子騎機車在路口右轉後，看有名清潔人員正在路邊清掃地面，突然，前方轎車竟然從副駕駛座「隨手拋出寶特瓶」後離開，不尊重之舉全都被拍下，網友也罵翻「還真是有夠沒水準」、「拜托一定要向環保局檢舉」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文，並上傳1段43秒影片，影片中提供行車紀錄器畫面男子騎著機車，正巧與前方轎車同條路線在路口一起右轉，右轉之後有名清潔人員正在清掃路面，此時，前方的轎車竟拋出1罐保特瓶掉落地面後離開，他便長鳴喇叭示意該轎車亂丟垃圾，但轎車卻不理會繼續往前開。

騎士拍下前方汽車駕駛看到路邊清潔員後，竟開副駕駛窗隨手丟垃圾，誇張行徑也被網友罵翻「好不尊重人」。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

他見轎車駕駛不理會，便緊追上去，當轎車駕駛一搖下車窗，便當場開酸「很會垃圾嘛，應該要將垃圾拿給他(清潔員)，怎們會丟地上」，並對駕駛直喊「安捏母湯啦，哀」後，便將機車騎走。

影片一出，網友紛紛喊讚表示「大大人很正義，盡量還是檢舉就好」、「丟的很理所當然，講話還理直氣壯」、「還真是有夠沒水準」、「拜托一定要向環保局檢舉」、「講一堆屁話，不把人當人看」、「亂丟垃圾檢舉送環保局有錢拿」、「超不尊重人的耶」。