台股本益比調降至10倍左右，7月12日國安基金宣布進場護盤，帶動半導體權值股呈現反彈，截至18日止，台股加權指數反彈逾5％、電子股指數反彈逾7％，而臺灣晶圓製造指數的彈幅超過9％，彈力十足。

兆豐投信指出，儘管前一波半導體市場客戶調整庫存階段，消費性電子需求減少，但車用電子、高效能運算與雲端伺服器的需求仍強勁，有利於晶圓製造、晶片代工等產業長期發展。

台灣半導體廠如台積電、日月光等產能可望滿載至今年底，也有廠商持續看好晶圓製造領域進而加碼擴廠，有機會挹注企業業績成長空間。