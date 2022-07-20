全台最北火鍋店開幕，270度無敵海景盡收眼底。（陳彩玲攝）

基隆潮境公園海域生態豐富，每年吸引上百萬遊客朝聖，今年3月「潮境智能海洋館」正式營運，周邊商圈興起，陸續有店家進駐，主打全台最北、最美餐廳。今日一間著名火鍋店開幕，營業時間延長至清晨4時，邀民眾一同體驗270度無敵海景環繞，追日出、看夜景。

潮境公園原本為一處垃圾集放地，經國立海洋科技博物館籌備處規畫改建後，成為觀賞海景的打卡聖地、新興景點。進入公園的唯一入口為「平浪橋」，過橋後左側是長潭里漁村及漁港，右側是開闊的海蝕平台與海景，因潮間帶生態豐富、風景秀麗，每逢假日遊客絡繹不絕，更是親子假日遊憩、學童戶外教學的去處。

基隆目前進入後疫情時代，加上潮境智能海洋館開幕，潮境公園遊客數逐漸回升，6月總計約40萬人次。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，潮境公園是基隆人假日都會去的後花園，加上周邊有忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術、八斗子深奧鐵道自行車等觀光資源，第一次看完據點後，便決定要進駐築間幸福鍋物及燒肉Smile。

築間餐飲集團指出，築間幸福鍋物今日正日開幕，開店時間從上午11時至凌晨4時，連續營業17個小時，民眾凌晨吃完火鍋可以追日出，迎接第一道曙光，上午到忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術走走，下午到八斗子深奧鐵道騎自行車，從日出玩到日落。

築間餐飲集團提及，為歡慶潮境公園店，即日起至27日，於官方臉書標記好友及留言、分享貼文，即可獲贈肉品兌換券。此外，更舉辦「吃火鍋 做公益」，與伊甸基金會合作公益活動，至9月30日止，凡點「美國極上熟成修清牛腹鍋」，即提撥套餐售價1％，支持身心障礙者。