為了營造品牌形象，腕表品牌紛紛打造專賣店，百年靈（Breitling）最近在台設立首家專賣店，選擇落腳台北101，店裝風格融合Modern Retro現代復古風和Loft style紐約工業風，牆上的飛機螺旋槳、帆船模型等陳列，呼應飛行表和潛水表的商品特色，並搶先引進新款Superocean超級海洋表，吸引不少表迷前來鑑賞。

夏季是海上運動與潛水旺季，百年靈為慶祝新店開幕，搶先展出才剛發表的Superocean超級海洋表，全系列有橘、綠、藍、白等多款明亮色彩的表盤，並有36mm、42mm、44mm、46mm等四種尺寸可供選擇。

百年靈Superocean超級海洋表，表盤色彩繽紛，也有多款尺寸可供選擇。（Breiting提供）

Superocean超級海洋表摒棄傳統潛水表不實用的設計，嵌入對比鮮明色彩的表圈以方便讀時，時標採用螢光刻度，並大膽取消秒針，因為潛水時並不需要秒針，取而代之的是革命性的分鐘計時碼表，稱之為「Slow Motion」，因為一個小時才旋轉一圈。