頭份市公所將在生命紀念館舉行中元普渡法會。（謝明俊攝）

頭份市公所將在生命紀念館舉行中元普渡法會，相關位置如下。（謝明俊攝）

頭份市公所迎接即將到來的中元節，訂於8月13日（農曆7月16日）上午8時起，在頭份市生命紀念館前廣場，舉辦中元祭祖法會，將搭設佛壇及延聘法師誦經祈福、超渡亡靈。

頭份市公所表示，頭份生命紀念館為配合民眾中元普渡祭祖需求，將於8月6日至8月14日期間，在館前廣場搭設篷架及擺放供桌，供民眾祭祖使用，也請民眾儘量利用平日分流或派代表方式前往祭拜，以降低人潮聚集。

市公所並敬請參與生命紀念館法會的民眾，在法會當日勿點燃蠟燭及燃放鞭炮，並且請勿持香及攜帶供品入館。此外，因生命館金爐空間有限，請民眾將紙錢投入紙錢集中袋，由市公所統一焚燒處理，金爐僅開放燃燒臨時牌位使用。

為配合中央防疫政策，市公所敬請蒞臨生命紀念館祭祖的民眾，配合以下事項，

一、請全程配戴口罩，並使用酒精消毒手部。

二、若有國外旅遊史或有發燒(耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃)、呼吸道症狀或腹瀉等，應於家中休息，勿至公共場所參與祭祖。

頭份市長羅雪珠表示，中元祭祖懷念先人，是我國重要傳統時節，敬請鄉親們在祭拜期間確實配合防疫措施，並響應紙錢集中焚燒政策，減少空氣汙染對人體的影響。