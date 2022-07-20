退潮之禮駐地藝術家共創工作坊暨文化夏令營20日起在台東忠孝國小登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

退潮之禮駐地藝術家共創工作坊暨文化夏令營20日起在台東忠孝國小登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣政府文化處與成功鎮公所攜手忠孝國小20日起一連3天舉辦〈退潮之禮〉駐地藝術家共創工作坊暨文化夏令營，運用藝術家的視角與創作方法，開創在地文化的可能性；台東縣長饒慶鈴邀請大小朋友一起來體驗。

「交會地方、藝駐共創」今年以「復返 ： 海洋的節奏」為主題，邀請陳豪毅Akac Orat、拉飛邵馬Lafin Sawmah、王秀茹等3位藝術家，分別於蘭恩文教基金會蘭嶼文物館及台東縣成功鎮原住民文物館進行駐地創研。

由藝術家王秀茹帶領，自7月20日起至22日在成功鎮忠孝國小展開共創工作坊及文化夏令營，以藍染、版印等方法結合在地生活文化進行創作。文化處長顏志光表示，希望藉由藝術家的創作視角與能量，與在地一同復返，從地方學習及互動的經驗，透過創作來回應在地文化議題。

縣府文化處自去年起積極媒合地方文化館與藝術家進行駐地創研交流計畫，透過藝術家新的視野，詮釋創見在地日常文化。

王秀茹將在駐地期間體驗與學習依海生活的成功阿美族人文化底蘊，著眼於撿拾貝類、在地知識與文化，融合教育推廣及藝術創作。

除了展覽外，也將透過到校分享與夏令營，讓學生能夠從結合藝術與在地知識，除了認識傳統智慧與潮間帶文化，也運用貝類做藝術創作，共創更多的途徑與可能。