據勞動部職類別薪資調查統計指出，住宿業經常性薪資為3萬3829元，但其中旅宿業者提及最缺工的如房務人員等「基層技術工及勞力工」，去年平均薪資為2萬5431元、明顯偏低，為了協助業者補實人力，發展署將針對提供職缺其經常性薪資在3萬元以上的業者，進行專案媒合，期建立旅館業人力補實標竿案例，進而產生示範擴散效應，但據悉，目前旅宿業提供的職缺中3萬元以上不到2成。

發展署針對各產業缺工需求，已訂定「產業缺工專案推動方案」，對於外界反映特定行業缺工，經逐一聯繫交通部觀光局所提供428家旅館業者名單確認需求並提供媒合服務、共有1038個職缺，並以房務人員、清潔人員及基層接待為主，截至7月13日，業者已補實524名人力。

為再強化媒合效益，發展署於昨日會議中進一步提出「旅館業人力補實標竿案例」的專案媒合作法，提供每月經常性薪資3萬元以上職缺的業者，作為專案媒合服務對象。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，會中有業者提及「薪資不是問題，2萬8000元至3萬2000元為可接受水準」，因此發展署針對3萬元以上職缺提供專案媒合，也請觀光局擬定合理薪資行情。

發展署表示，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工。關於旅館業是否開放移工議題，仍應在國人就業優先下，考量改善產業環境、適度調整求才條件，鼓勵國內勞動力投入。