桃園市21歲翁姓男子因交通違規欠繳13萬罰鍰，行政執行署桃園分署獲報，發現翁男因涉詐欺、妨害自由等罪，早已在2020年逃亡柬埔寨，且疑似從事詐騙行業。經向母親勸說後，在市場賣衣服的翁母願意每月代繳3000元。

翁姓男子在14歲的時候，無照騎乘機車，多次遭警方攔檢查獲，還有闖紅燈、未依照標線行駛等交通違規行為，2015年至2020年間，累積17筆交通違規，罰鍰從2700元至1萬2000元不等，累積金額高達13萬元。

桃園分署獲報，發現翁男父親在他7歲時過世，翁男跟母親、姊姊相依為命，並繼承父親留下來，位於桃園市藝文特區附近的房子，3人各自擁有3分之1產權。桃園分署說，通知翁男應繳納罰鍰後，通知翁男應履行繳納罰鍰義務，因翁男未於桃園分署指定之期限內繳納，桃園分署對於翁男房屋應有部分查封，雖翁母在2017年8月曾繳交1萬餘元，但之後就沒再繳納。

桃園分署調查才發現，翁男2015年起多次於收容機構接受感化教育，後因觸犯詐欺、妨害自由等罪，經判決有罪確定，因未到案執行遭地檢署通緝中，而翁男已經在2020年出境，並飛往柬埔寨，並疑似從事詐騙集團。

在市場擺攤賣衣服維生的翁母說，兒子2年多沒回來，偶爾靠通訊軟體聯絡，為了兒子詐欺案件，已經償還好幾十萬，每個月還要再還5000元。對於交通罰鍰，願意每個月代繳3000元。分署人員得知，同意翁母所請。