為幫助業者將優質產品，拓展至海外市場，新北市經發局將在8月23至24日辦理「2022新北市國際採購商洽會」，聚焦「智慧觀光與零售」、「智慧車聯與電動車」、「智慧製造」、「智慧健康」及「金融科技」五大產業，邀集國際業者聚集新北，與在地業者接洽採購，促成長期合作關係，即日起至8月8日開放企業報名參加。

經發局長何怡明表示，市府2013年起每年都會辦理國際採購商洽媒合會，至今已邀請超過560位國際買家，媒合超過6800場次，協助新北業者創造百億海外商機，2020年、去年因應疫情，改以全視訊方式進行，成功搶下40億元潛在訂單。

何怡明說，這次新北市國際採購商洽會不僅邀請歐美、亞洲代表性企業，也邀請「越南商工總會(VCCI)」、「印尼資訊與通信科技商業協會(APTIKNAS)」合作，希望藉由全國性商業組織影響力，將新北市產品打入海外市場，現在也會採取線上虛擬、實體商洽並進方式，並建置元宇宙技術應用展示，帶給潛在廠商新穎體驗。

經發局指出，新北市未來10年將著重發展智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療、綠能等產業，建構區域產業聚落，其中新店寶高智慧產業園區已吸引特斯拉等廠商進駐，將打造智慧電動車供應鏈聚落；新莊Fintech金融科技園區提供金融研發與展示示範場域，延伸知識密集產業特區，引進企業營運總部。

經發局表示，今年國際採購商洽會聚焦產業與市府重點政策相符，也能符合未來時代的熱門領域，若有業者感興趣，可至活動網頁（https：／／reurl.cc／d2Eqkz）查詢，或電洽02-25987495分機110柯小姐、分機107李小姐了解。