美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）建議台灣應增加國防預算、延長徵兵制役期，男女都應服役一年以上。國民黨主席朱立倫回應，政府也要負責任告訴民眾，處理兩岸關係時，除了國防提升，怎麼樣能夠避戰？怎麼改變現有的形式讓兩岸和平對話，這才是關鍵。

朱立倫今出席國民黨北市議會黨團餐敘時表示，台灣的國防經費以及整體國民的國防意識，都需要要檢討、調整，當然國外友人有他的建議，那回過頭來我們自己的政府，要負責任的跟民眾說明清楚，到底要準備怎麼做。

朱立倫也說，政府也要負責任告訴民眾，處理兩岸關係的時候，怎麼樣能夠除了國防的提升，怎麼樣能夠避戰、能夠改變現有的形式，讓兩岸對話能夠和平，這才是關鍵。

他強調，一方面強化國防，一方面要能夠避戰，要能夠和平，這要怎麼做到請蔡政府明白回答我們。

媒體詢問接下來持續往親美路線走？朱立倫重申，國民黨本來就是「親美、友日、和中」，這三個路線都是主要的路線，今天親美不是親美國，是親民主自由，從來沒有改變。

朱立倫強調，國民黨堅定民主自由，而日本是我們的朋友，這是從馬英九時代甚至更早訂定的路線，然後兩岸的和平一定是堅定的來推動，不會偏頗任何一方。