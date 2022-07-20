金門今(20)日新增135名新冠確診，累計8126例，約占本縣常住人口12.23％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒莫德納疫苗將於明天配送到達後開打，金門醫院和5鄉鎮衛生所接種日期排定。（縣府提供）

金門今(20)日新增135名新冠確診，累計8126例，約占本縣常住人口12.23％。縣府表示，滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒莫德納疫苗將於明天配送到達後開打，金門醫院和5鄉鎮衛生所接種日期排定。

縣府說明，中央流行疫情指揮中心今(20)日宣布，考量國際間因Omicron亞型變異株BA.4、BA.5再掀一波疫情，國內上周也出現首例社區感染個案，自7月22日起，第二次追加劑接種對象擴大至50歲以上成人，接種間隔與第一次追加劑間隔5個月(即150天)以上。建議確診者自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗，以延長疫苗保護力。

金門縣流行疫情指揮中心指出，滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒莫德納疫苗，配合中央明天配送到縣，金門醫院及各鄉鎮衛生所預定施打時間如下：金門醫院(電話：332875)健兒門診7月26日開始施打；金城衛生所(電話：325059)健兒門診7月26日、8月2日開始施打；金湖衛生所(電話：336662)8月2日開始施打；金沙衛生所(電話：352854)健兒門診7月27日、8月3日開始施打；金寧衛生所(電話：325735)健兒門診7月21日開始施打；烈嶼衛生所(電話：362078)8月8日早上，建議家長帶著幼兒前往接種疫苗，以提升嬰幼兒防疫保護力。

縣府也提醒家長在施打前，先電洽各醫療院所確認，施打疫苗時，記得攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊等。

地區指揮中心表示，截至昨(19)日為止，兒童BNT第2劑疫苗接種人數已達1312人，連同接種莫德納第2劑疫苗的267人，5歲以上至國小階段第2劑總接種人數為1579人，基礎劑覆蓋率已達47.47％。

金門地區今新增135名確診者，累計8126例，約占本縣常住人口12.23％。目前收治中72例，其中無症狀或輕症70例，中症2例；確診者居家照護1046例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者195人，目前居家隔離471人，解除居家隔離179人。