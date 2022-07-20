美股科技股領漲，台股20日開高震盪收小紅，外資雖續小幅賣超34億元，但資金進出不明顯，新台幣隨台股走升，但尾盤也趨於收斂，終場收在29.896元兌1美元，為近一周高價，升值0.6分，已連續三個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量6.6億美元。

外匯交易員表示，美股因市場看法認為已觸底，加上企業財報佳音，且美元回落助攻，及晶片補貼法案投票前的激勵，科技股帶頭衝，四大指數同步大漲，帶動主要股市收紅。台股開盤後大漲逾200點，但今（20）日跳空大漲逾200點，但午後賣壓出籠，台積電等電子權值壓回，漲幅急速收斂，最後僅小漲39點至14,733點，新台幣大致上亦步亦趨，早盤最高衝至29.85元，午後回落又靠向29.9元。

外匯交易員認為，美股隨企業財報發布，及政經消息面變化，行情起起伏伏，若熊市能真的終結，且後續通膨能回落，外資才可望大舉回流新興市場，帶動台股上攻，新台幣即有機會重返升勢，但短線預料仍是延續區間整理格局為主。