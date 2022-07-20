大成鋼(2027)通過發放現金股利每股1.8元、股票股利每股0.1元，共派利1.9元，周三為除權息交易日，現金股利預計於111年8月25日發放，除權息參考價約為33.9元，雖然外資續賣超、自營商也轉賣超，但投信仍連3日買超力挺，除息首日即展現填權息氣勢，周三開漲1.2元報35.1元，填息率達66.67%，成功邁向填息路，終場收漲2.8%或0.95元，34.85元作收。

大成鋼周三守住月線且5日線呈現小揚走勢，但月線、季線仍為平坦下滑曲線，技術面仍偏空。

大成鋼6月營收101.89億元，年增15.33%、月減5.27%；第二季營收322.86億元，年增26.78%、季增6.92%；上半年營收624.81億元，年增34.40%。美元走強，金屬價格相對失色，倫敦金屬交易所(LME)期鎳六月跌跌不休，也波及到該月營收，對訂單也相對不利。長線來看，經濟、基建等議題，需求不看弱，大成鋼旗下產品鋁捲板在美擁有高市占率，今、明年預計將有新產線開出，屆時市占率可望達8成。

大成鋼(2027)本月初持續增加對子公司大國鋼(8415)持股，公告董事會決議通過取得大國鋼普通股不超過新台幣7億元，交易數量2000萬股，每單位價格平均每股35元以內。迄目前為止，大成鋼累積持有大國鋼4億5351萬40股，持股比例43.97%。