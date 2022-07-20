禧榕軒飯店董事長張培盛（左三）從建築業跨足飯店業，講究飯店細節提升質感。（程炳璋攝）

台南一家新開幕的飯店試營運期間住房都有折扣。（禧榕軒大飯店提供／程炳璋台南傳真）

交通部推出平日旅遊的國旅補助方案助攻旅宿業商機，業者看好台南市旅遊市場，今年連開3家大型旅館，一口氣增加532間房，其中1家在台南車站附近試營運的720坪10樓大飯店，標榜台南首座頂樓無邊際游泳池飯店，15日試營運即滿房，業績好到業者愁找不到房務人手。

交通部國旅補助上路4天，台南市平日的住宿業績明顯成長，台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，旅館平日業績平均成長2、3成，台南市民宿協會理事長柯凱文則評估，民宿業平日業績已到5、6成，兩者假日皆滿房。

吳俊泰表示，台南市旅遊業原就欣欣向榮，疫情之前，即使沒有補助，旅館業暑假期間平日平均也有6、7成旅客，疫情後慘降到2、3成，目前已回穩到5、6成，其中2、3成遊客使用國旅補助，明顯幫助成長，假日都滿房。

柯凱文表示，去年7月間，因疫情升3級警戒，民宿平日平均業績幾乎掛0，今年同期平日已有5成5住宿率，假日滿房，已是不錯的成績。

台南市的旅宿業看好市場反應在同業競起，台南市今年連開3家大型飯店，包括1月開幕的雅樂軒酒店（115房）、6月開幕的福爾摩沙遊艇酒店（237房）與7月中試營運的禧榕軒大飯店（180房），共增加532旅館房間。

吳俊泰表示，台南市近年遊客增多，且偏愛越大越新的旅館，舊的旅館同樣有危機感，目前旅館業煩惱的是缺工問題，許多業者招募不到員工。

台南市禧榕軒大飯店董事長張培盛首度從建築業跨足旅宿業，在火車站附近覓地蓋大飯店，因地點適宜，15日起試營運優惠搭配國旅補助，訂房客滿到月底，反愁召募不到足夠人手，只好以減半客房預訂因應，等待新員工加入再逐步開放。