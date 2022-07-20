前職棒球星曹竣崵一家四口攜手720 armour邀請大家一起散播愛心，讓這個夏天不只要有時尚還要做公益。首位捐款者至指定單位出示收據，可以免費獲得質感與環保兼具的「海洋再生鏡」一副 ，環保、公益和時尚一次到位，原來做公益這麼簡單！

曹竣崵目前身兼球評、大學助理教授與棒球隊教練等數職，忙碌的生活中，好看又好用的運動太陽眼鏡，成為他不可或缺的配件。挑選運動太陽眼鏡的原則，他表示：「第一個要舒適，因為我的臉比較大所以比較難挑，而且我也很講求外觀。」

太太傅姿伶外號「三分球美少女」，曾是女籃國手；大兒子曹祐齊克紹箕裘，現為中華職棒味全龍投手；小兒子曹祐寧跟隨媽媽的步伐，現為HBL傳統強權南山高中的成員。一家人不僅靠運動維繫感情，也經常出外踏青，無論運動或是出遊，運動太陽眼鏡都是一家四口的最佳良伴。

從事戶外活動的同時，與大自然也產生了一分連結，因此720 armour長期致力於環境友善。經過一年多的研發，終於突破海廢再生技術，使用海廢漁網製成再生鏡架，今年6月再度推出「Zero & Ocean」，這個系列共有5款設計，從鏡架到包裝都落實永續設計，外型美觀、保護眼睛、追求潮流的同時，還能為地球盡一分心力。

除了運動保持健康外，環保愛地球也是相當重要，曹竣崵分享光是把垃圾分類、做好「資源回收」這個小動作，就能讓資源再次利用。至於投身公益活動，他更是義不容辭，「我覺得一個人做不夠，所以這次全家人會一起發揮影響力。」這次捐款單位為罕見疾病基金會，他還說明，「因為2013年就跟罕病基金會接觸過，參加過好多次活動，覺得他們比較內向，所以希望鼓勵他們能走出戶外，多接觸人群。」

只要捐款達1,980元新台幣至罕見疾病基金會，張貼收據回覆曹竣崵Facebook臉書活動貼文，第一位完成者將可免費獲得價值1,980元的「海洋再生鏡」一副，第二至四位則各可以獲得曹竣崵親筆簽名限量帆布袋乙個，其他參加的朋友也可以獲得720購物優惠碼，現在就一起動手做環保、熱血做公益吧！