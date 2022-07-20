立法院交通委員會20日到台中考察，市府針對市政路延伸工程、捷運藍線規畫及橘線可行性評估等重大交通建設做簡報，市長盧秀燕表示，台中市是六都中唯一在中部的直轄市，交通建設好，對台灣有加值作用；交通部長王國材則允諾，將儘速審查台中捷運規畫。

盧秀燕恭喜喜獲金孫的王國材，她笑說，看在金孫的面子上，希望將這份喜悅加持在台中市政建設；台中的地理位置很重要，交通建設更攸關中部地區發展，盼交通部、立法院能幫忙，讓交通運輸更便利。

交通局長葉昭甫表示，台中捷運藍線西起台中港、沿台灣大道到台糖生態園區，全長24.8公里，沿途規畫20座車站，總經費1309.03億，

綜合規畫今年5月提報修正後報告書，目前在交通部審查中；捷運綠線延伸總經費約286.83億元，分別在大坑延伸段規畫2座車站、彰化段增設5座車站，可行性研究已於6月轉行政院審查中。

至於捷運橘線從台中國際機場至霧峰省議會附近，全長29.2公里、沿途設26座車站，總經費1217.36億元；屯區捷運包括長16.14公里的「屯區捷運環狀線」，及長約4.66公里的「捷運藍線延伸太平」，兩者經費共897.29億，葉昭甫說，橘線及屯區捷運分別在今年4月、6月提報交通部審查，期盼中央早日核定。

王國材表示，不論市捷運藍線、綠線延伸或橘線、屯區捷運，都是好構想，有助於連結陸海空國際門戶、擴大跨縣市的服務，交通部會儘速審查，給予台中市行政程序上的協助。