房東和租客間的爭議時有所聞，處理不好甚至會鬧上法院，近日就有一名租客分享，房東在非收租日突然登門拜訪，讓她一度以為厄運降臨，沒想到竟房東突然塞了一個紅包，而背後的真實原因，更是讓原PO聽了又驚又喜，直說希望房東阿姨能夠「呷百二」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前店門口突然來了一名婦人，隔著玻璃瘋狂地對她揮手，並示意她到門外討論事情，走近一看才發現是房東來訪。原PO說明，平時只有在收租日才會和房東碰面，但這次房東居然主動拜訪，讓原PO心中冒出一股不祥的預感，正思考著該如何是好時，房東居然掏出了一個紅包袋。

房東操著一口流練的閩南語說道：「下個月是妹妹（原PO女兒）生日，不知道妹妹喜歡吃哪種口味蛋糕，用紅包代替，再帶她去買！」原PO面對房東的好意受寵若驚，只能不斷推辭，連忙說這是房東的辛苦錢，真的不好意思收下，同時腦海中也冒出一個疑問，究竟房東怎麼會知道自己女兒的生日。

房東說，其實早就把原PO當做成子女，也把妹妹當做自己的孫女疼愛，要原PO不要再見外了，趕緊收下紅包。而就在房東離去後，原PO才猛然想起，當初為了妹妹要上小學，讓她入戶籍在房東的名下，只是沒想到對方居然這麼用心，還一直記得妹妹的生日，不僅如此，這位房東更是從未漲過租金，讓原PO直說：「房東阿姨對我們的好，我一輩子放心裡，希望佛系房東阿姨能『呷百二』」。

文章一出讓許多網友感到羨慕，紛紛留言，「別人的房東都不會讓我失望」、「原PO真的是善良有福氣之人」、「好人一生平安順利！」、「可能把你付的房租當孝親費吧，真的很像是你家的長輩」、「反觀我的房東，跟他租了11年，結果今年說要漲價，一漲就是目前房租價格近半」、「你碰到好人耶，因為一般房東不給入戶籍」。