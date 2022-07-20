家中的擺飾與設計，其實也會影響一個人的性格，若長期住在陰暗的房子裡，會使人個性變得陰沉，住在過於空曠的屋內，也會讓人感覺到孤單，變得越來越不願與外界接觸。《靈匣網》分享7種會讓人變孤僻的家居風水，人際關係不佳，使人運勢也越來越差。

1、 房間陰暗

房間採光夠好，讓室內充滿陽氣，住在裡面才會安居樂業，而過於陰暗的房間，會讓人陽氣不足，陰氣過重，容易使家宅不寧，而且人長期處於陰暗的房間，也會導致陰陽不調，性情甚至會變得孤僻，難以與人相處，嚴重影響人際關係，對於未婚男女來說，還會降低桃花運。

2、家中橫樑過多

家居的屋頂不可有太多橫樑，容易產生煞氣，且多處橫樑交錯成網狀，也會影響到個人運勢，使居住在裡面的人有壓迫感，久了會不喜歡與外界接觸，越變越孤僻，另外，橫樑壓頂的煞氣很重，平時應盡量少在橫樑下面活動為好。

3、屋大但人少

有人喜歡住空間很大的房子，但住太大的房子並非好事，因為屋裡的人無法承受如此大的氣場，人就容易感覺到寂寞與孤單，變得不想與人接觸，惡性循環就會使人越來越孤單，因此屋主平時可以找朋友到家中聚會，使屋裡熱鬧起來，有助於增強屋內的人氣。

4、臥室關門閉戶

在家居風水中，臥室的門和窗戶總是關著，容易造成氣場沉悶，使人心理變得自閉，性格上開朗不起來，個人運勢也會跟著下降，將門窗緊閉就像是在心裡築一道牆，拒絕與外界交流，喜歡待在自己的世界裡，久而久之就會使人喪失溝通能力，這對生活與工作都非常不利，建議平時要打開臥室門窗，增加採光讓生活空間更明亮，心情也會變好。

5、家中隔牆太多

家中隔牆太多，對於人際交往也會形成阻礙，使自己不太敢與人說話，不會主動認識朋友，性格就會變得內向極端。

6、床四面不靠牆

臥室的床若四面不靠牆，屋主就會感覺無依無靠，做事會少貴人相助，產生無助的孤獨感，睡久了也會影響健康，床的正確擺放應該至少要兩邊靠牆，床頭及左邊靠牆的擺法最好，也可以擺個床頭櫃。

7、住宅外牆被爬藤類植物包圍

有些悠久的房子或四合院外牆，經常爬滿茂盛的爬藤類植物，雖然外觀看起來很美，但這表示把自己封閉起來，拒絕與外界連結，使人無法有更好的人際關係，而且還容易犯小人，性格也會變得孤僻自閉。