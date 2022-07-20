歌手蕭敬騰（老蕭）近年將演藝事業轉往大陸，不但親口認長居成都，還宣布未來不角逐金曲獎個人獎項，把機會留給優秀後輩。今（20日）陶晶瑩忽然上傳「蕭敬騰」的計程車駕駛人執業登記證，開玩笑地說：「要去彩排，蕭敬騰說一定要載我去」，逗樂一票人。

蕭敬騰2007年因參加陶晶瑩主持的第一屆《超級星光大道》踢館單元打開知名度，同時也跟陶子姐建立良好交情，直到2022年都有聯絡，甚至以姐弟互稱；陶晶瑩稍早在社群平台PO一張計程車駕駛人執業登記證的照片，司機的姓名竟叫「蕭敬騰」，只不過大頭貼並非歌手蕭敬騰，剛好同名同姓罷了。

雖然不是同一個人，但陶晶瑩還是發揮幽默的細胞，打趣地說：「要去彩排，蕭敬騰說一定要載我去。盛情難卻⋯⋯」，釣出一排藍勾勾星友留言，陳美鳳：「哈哈哈～有心」、孫淑媚：「老蕭有問姐 想聽歌嗎？」、田定豐：「哇！有司機老蕭接送也太幸運了」，其他網友也紛紛搞笑地留言：「好帥！這張照片長得有點像鍾漢良18、20歲的時候，我可以要電話『指定駕駛』嗎？」、「真的長得跟蕭敬騰有像欸～第一眼看到還以為蕭敬騰改行開計程車了」、「老蕭忙的時候可以請他代打」。

蕭敬騰去年斥資1.5億台幣、進軍大陸餐飲市場，第一家實體麵館開在成都太古里，上月他接受陸媒採訪，表示已經長居成都，並讚美該地生活舒適、物價較低和發展空間大，未來考慮買房。