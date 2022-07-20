蘆洲警方與刑大偵一隊合作圍捕，兵分三路在新莊、中和及五股進行逮捕行動，當天凌晨2時許便將主嫌20歲龔姓男子，及共犯20歲吳姓男子、23歲陳姓男子、20歲胡姓男子及19歲楊姓男子擒獲，並查扣棍棒、電擊槍、小刀及手機3支等證物。(蘆洲警分局提供)

慘！友人欠債衰被牽連 他騎車落跑卻自摔遭活逮GG了

新北市五股區今(20)日凌晨發生一起擄人事件，有名男子受朋友的債務連累，前往與債主談判時，發現對方人多勢眾決定騎車逃跑，結果逃跑途中自摔被債主活逮，警方獲報後立刻介入調查，短短2小時內便將犯嫌逮捕，詢後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢偵辦。

蘆洲警方今(20)日凌晨接獲一名20歲陳姓男子報警求助，但隨後便關機無法聯絡，警方立刻派員到達新北市五股區中興路二段的報案地點，但現場不見人影，只剩一輛倒地的機車。

警方見情況不對，懷疑陳男遭到帶走，立刻沿途循線調閱監視錄影器，發現有3輛車涉案，立刻通報刑大偵一隊支援合作圍捕，兵分三路在新莊、中和及五股進行逮捕行動，當天凌晨2時許便將主嫌20歲龔姓男子，及共犯20歲吳姓男子、23歲陳姓男子、20歲胡姓男子及19歲楊姓男子擒獲，並查扣棍棒、電擊槍、小刀及手機3支等證物。

據了解，這名陳男多年前曾介紹朋友，去龔男所經營的線上賭場博弈，結果近日陳男接到電話稱這名朋友積欠85萬跑路，要他前往三重討論債務該如何解決。

感到納悶的陳男依約到達現場後，只見龔男帶著另外4人開著3輛車等他，陳男感覺苗頭不對立刻騎車逃跑，龔男等人也立刻上車猛追，當陳男逃往五股區中興路二段一帶時，也打電話報警求助，但疑似因路況不熟而摔車，結果被龔男等人驅車追上，陳男隨即遭對方持棍棒毆打後帶上車。

之後鞏男等人發現陳男的傷勢不輕，便驅車前往新莊聯合醫院將其送醫後逃逸，陳男隨後也通知警方，所幸陳男僅頭部、手部、大腿處有擦傷及撕裂傷，無生命危險，治療出院後便隨警方返回製作筆錄，但他表示不願提告。

由於警方比對相關證物後，確認犯罪事實無誤，龔男等5人詢後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送法辦。