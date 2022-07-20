台中市民眾黨中西區議員參選人許瑞宏指出，夜巡活動發現多項缺失，自由路、光復路口的雙向行人號誌竟朝同向，也久未處理。(實習記者潘虹恩攝)

中市中西區市議員選舉除現任藍營張彥彤、綠營江肇國及黃守達尋求連任外，新秀有以無黨籍參選的林京玲及民眾黨許瑞宏加入角逐，戰況激烈。許瑞宏以體察白天盲點、傾聽在地聲音，推出21天「夜巡」選區行動，20日舉辦成果記者會，提出商圈振興等五大重點的170個待解決問題，要讓舊市區從空城重返不夜城，黨籍立委蔡璧如等人到場相挺。

選區新秀備受矚目，公民里長林京玲主打爭取30歲以上婦女凍卵補助、改善幼兒園及幼幼班難尋困難、加強交通路線規劃等政見，來勢洶洶；許瑞宏則打出創意「夜巡」選區，自6月28日至7月18日每晚10點到凌晨1點「勇敢走夜路」，走遍選區33里，累計約200多公里。

「夜巡」記者會播放《深夜食堂篇》與《夜巡重點報告篇》成果影片，黨籍立委蔡璧如、民眾黨台中市黨部主委郭達鴻及業者代表到場相挺。

蔡璧如表示，中西區有文創與百年店家，也有遲遲無法都更的荒廢大樓，市況兩樣情。她力薦許擁有國際視野，創意豐富、執行力強，能一步一腳印的去瞭解百工百業、深入選區，投入地方服務。

許瑞宏提出，夜巡連續21天共走訪33個里、記錄170個待解決問題，包含商圈振興、友善行人、住宅安全、環境衛生及基礎建設等五大重點。他說，夜間經濟活動除了餐飲，可引入文化活動，讓商圈回暖或設計夜間觀光景點，從夜間經濟角度帶動商業發展。

「連路都無法好好走，如何打造漫步天堂？」許瑞宏批評指出，政府長期以古蹟、美食行銷屬舊城區的中西區，但「夜巡」時卻常因「路不平」被絆倒，所紀錄道路坑洞、人行道破損及道路占用等狀況就多達60處。此外，中區白天有遊客，夜晚卻蕭條；老建築外磚脫落、巷弄停滿機車、老舊出租公寓缺少逃生梯等住宅安全堪慮；老市場、攤販管理等都有待改善。