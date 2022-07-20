童話故事中能占卜、施巫術的「魔鏡」，台北故宮就看得到。國立故宮博物院北部院區於「南北故宮．國寶薈萃」展廳展出「阿茲特克帝國黑曜石鏡」，黑曜石鏡既曾為英國女皇伊莉莎白一世御用占卜師使用，也曾被乾隆、道光兩位皇帝為之賦詩歌詠。

「阿茲特克帝國黑曜石鏡」是中美洲阿茲特克帝國工匠，以當地火山區盛產的黑曜石製成。黑曜石是一種天然生成的火山玻璃，雙面經精細打磨拋光，製作出高反射、高穿透的玻璃效果，使墨黑表面具有光潔澄淨的質感。其間雜揉灰黑色深淺不一的半透明綹絲，增添既抽象又神秘的「煙霧感」。

故宮指出，在阿茲特克帝國，黑曜石鏡是象徵戰爭、巫術與黑夜的神祇「特斯卡特利波卡」的代表物，同時作為統治貴族通神的媒介。透過「煙霧鏡」，得以窺見過去、現在與未來的世界。

西元16世紀隨著西班牙殖民者征服中美洲，阿茲特克帝國貴族的寶物被運往歐洲，在歐洲的文化脈絡下，黑曜石鏡轉換為被視為具有施行黑魔法的能力。使用黑曜石鏡施行黑魔法最有名的魔法師，就是英國女皇伊莉莎白一世的御用占卜師約翰．迪伊。迪伊使用的黑曜石鏡，現在則是大英博物館的著名藏品。

古物揭開神秘歷史的也包括當時的國際貿易及文化交流狀況，黑曜石鏡是在清代順治皇帝時由傳教士進貢而來。根據故宮器物處研究員吳曉筠的研究，當時順治皇帝找來耶穌會傳教士湯若望協助鑑定，湯若望當時認為，該鏡材質屬於建材用途的玄武岩；乾隆及道光皇帝繼承了這種說法，但在命名上，乾隆因為它外觀之美而以「黑玉鏡」命名，道光皇帝則稱其為「烏玉鏡」

這塊神秘鏡子的材質，直到來到台北故宮，才在一位美國地質學家的提醒下，被重新認識為「墨晶」，而不是「玉」，而後吳曉筠跨國考察，發現器型與14至15世紀阿茲特克帝國的黑曜石鏡相當一致，最終由故宮的文物科學實驗室透過拉曼光譜檢測後，驗明材質即為黑曜石。是存世數量極少的中美洲阿茲特克魔幻神鏡。