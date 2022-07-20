晶片荒延燒迄今兩年多，近來傳消費者需求轉弱，景氣反轉雜音不斷，引爆半導體類股賣壓。不過有專家表示，俄烏戰火仍對供應構成壓力，兩國佔晶片製造關鍵氣體超過一半以上，晶片短缺的問題尚未結束。

CNBC報導，IDC分析師古普塔（Vinay Gupta）稱，半導體供應不會馬上增加，生產需要大量的原材料和氣體。他說，俄烏戰爭對供應鏈造成艱鉅挑戰，兩國為晶片製造氣體「氪」的主要出口國家。

另外，報導指出，「氖」也對晶片製造至關重要，應用於三星、台積電等微影技術所需的深紫外光和極紫外光曝光機設備。研究機構貝恩（Bain & Co）半導體分析師漢伯里（Peter Hanbury）表示，全球超過一半的氖氣供應，集中在烏克蘭少數幾間公司。

古普塔補充，供應鏈中斷及成本的上升，意味著裝置的價格也會同步提升，進而使業者將成本轉嫁給消費者。

古普塔續指，通膨高漲和收緊貨幣政策預期，已經造成消費者主導的經濟放緩，其中以消費者資訊科技支出，出現最為顯著的放緩跡象。

報導稱，此前市場傳蘋果預計明年暫緩人才招募和支出成長的步伐，以因應可能出現的經濟衰退。古普塔表示，亞洲科技行業也會出現「類似趨勢」，「如果情況不見改善，將會在今年底或明年初看見這種趨勢」。