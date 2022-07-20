炎夏飆高溫，民眾不免想狂吃此時盛產的水果，其中芒果最受歡迎，農委會指出，芒果營養價值高，是夏日最佳的日常營養補給品，富含膳食纖維、多種維生素及微量元素。營養師表示，芒果可改善腸道中的菌叢，果肉富含類胡蘿蔔素、葉黃素，除可抗氧化，也可維持夜間視力。

根據農委會的食農教育平台，芒果營養價值高，是夏日最佳的日常營養補給品，富含膳食纖維、維生素C、維生素A、菸鹼素、鉀、磷、鈣、鎂、鐵、鋅等微量元素，1顆愛文芒果，即滿足一個人一天所需的維生素C及維生素A含量，維生素C有美白防癌、預防感冒、加速傷口癒合等功效。維生素A可維持呼吸道黏膜健康、保護視力等功能，可謂健康與美容兼具。

「好食課」營養師林世航表示，芒果除了水分多外，也含有豐富的膳食纖維，尤其是水溶性膳食纖維，可助改善腸道中的菌叢，另外果肉的橘色也是含有類胡蘿蔔素、葉黃素的代表。他表示，類胡蘿蔔素具有抗氧化作用，在體內可轉變成維生素A，與維持夜間視力、皮膚與粘膜健康有關。

林世航分析，同為夏季水果，芒果與西瓜、荔枝的強項各不同，芒果含有高量類胡蘿蔔素，是西瓜的3倍；西瓜含有茄紅素、鉀離子等可幫助人體補充其他營養素，荔枝含荔枝多酚等，「建議混搭食用，從不同水果獲取多元營養會更健康。」